شرط يجب مراعاته عند شراء سيارة مستعملة.. تعرف عليه

يلجأ العديد من المواطنين لشراء سيارات مستعملة، مما قد يوقعهم في مأزق أن تكون هذه السيارة محملة بدين للغير، أو عليها بعض المخالفات، ونشرح لكم في السطور التالية شرط هام قبل شراء السيارة المستعملة من خلال خبير قانوني.

شرط هام قبل شراء السيارة

قال بسام أبو رحمة المحامي، إن هناك شرطًا هامًا يجب مراعاته عن شراء السيارة، وهي شهادة المخالفات الخاصة بالسيارة المراد شراؤها، نظرًا لأن شهادة المخالفات من الأوراق المهمة التي يحتاجها المواطن سواء في تجديد رخصة القيادة، أو بيع السيارة، أو الحصول على قرض من البنك.

أهمية شهادة البيانات

وأضاف «أبو رحمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية شهادة البيانات تتمثل في تأمين المشتري من أية مشكلات متعلقة بالسيارة، مثل أن تكون هذه السيارة عليها كمية مخالفات مرورية كبيرة أو مطلوبة في جنحة أو جناية، مما يجعلها أو مقيد على ذمة قضايا أيًا كان نوعها، لذا وجب مراجعة شهادة البيانات أولا قبل دفع أية مبالغ.

التأكد من سلامة التوكيلات

واستكمل: «يجب على البائع مراجعة كافة التوكيلات الصادرة عن السيارة، من الشهر العقاري الصادرة منه، للتأكد من مدى سريانها وسلامتها.