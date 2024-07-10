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218 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز

كتب:

ضحى محمد
09:22 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
ولاد رزق

ولاد رزق

نجاح غير مسبوق حققه فيلم ولاد رزق 3 بدور العرض، إذ استطاع أن يتصدر المركز الأول مقارنة بباقي الأفلام المنافسة بدور العرض، ويظل في الصدارة بين الأعمال الأخرى.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز

استطاع فيلم ولاد رزق 3 استطاع أن يكون في المرتبة الأولى، وحقق إجمالي إيرادات وصلت إلى 217 مليونًا و 730 ألف جنيه ، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحصد الفيلم ردود فعل إيجابية على المستوى الجماهيري والنقدي منذ طرحه في دور العرض السينمائي، ويحافظ على مكانته بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث أنه حقق أعلى إيراد في تاريخ السينما.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق يجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية، بينهم أحمد عز، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وأحمد الرافعي، بالإضافة إلى سيد رجب ومحمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.