وزير الإسكان يشدد على ضرورة رفع كفاءة الطرق في القاهرة الجديدة

تفقد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مجموعة من قيادات الوزارة.

خطة إعلانية

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمحاور (التسعين الشمالي - R24 - RR - امتداد RR)، والمحاور بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة القاهرة الجديدة، والمحاور المجاورة للنادي الأهلي بالمدينة، وغيرها من المحاور.

ووجه بوضع خطة متكاملة طبقاً للأولويات بتوقيتات زمنية مضغوطة لتطوير ورفع كفاءة جميع المحاور بمدينة القاهرة الجديدة، قائلاً لمسئولي جهاز المدينة: «يجب أن تكون محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة في أبهى صورة طوال الوقت»، وتحسين الصورة البصرية على جانبي الطرق.

خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة محاور الطرق

وشدد الشربيني، على الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال وبأعلى جودة، والمتابعة اليومية للموقف التنفيذي وعدم التهاون مع المقاولين المتقاعسين، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للطرق، واختيار أفضل الشركات لأعمال الصيانة، والاهتمام بأعمال تخطيط الطرق، وأعمال الزراعة، والجزر الوسطى، والنظافة، والرفع الفوري لأي مخلفات على جانبي الطرق.

الاهتمام بتخطيط الطرق والزراعة والنظافة ورفع المخلفات

كما وجه وزير الإسكان بوضع خطة إعلانية بمدينة القاهرة الجديدة، لتعظيم الاستفادة من المواقع المتميزة، وزيادة الموارد المالية للمدينة بما يضمن استدامة أعمال التنمية، والتنويه للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي بالمدينة، قبل البدء في تنفيذ أي أعمال بمحاور الطرق، ووضع لافتات بالموقع لإعلامهم بالأعمال الجاري تنفيذها، ومواعيد الانتهاء منها.