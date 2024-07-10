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برلماني: بيان الحكومة يعكس توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير حياة كريمة للمواطن

كتب:

حسام أبو غزالة
11:55 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
النائب خالد مشهور

النائب خالد مشهور

أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب ببيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، مؤكدا أنه اتسم بالشفافية وكشف الحقائق أمام الرأي العام، والحكومة الجديدة تُدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتعي جيدا مطالب المواطنين.

التحديات والملفات العالقة

وأضاف «مشهور» في بيان اليوم، أن الجميع ينتظر من الحكومة الجديدة تنفيذ برنامجها المعروض خلال الفترة المقبلة وخاصة وأنه ألقى الضوء على جميع التحديات والملفات العالقة والحلول العاجلة بتوقيتات زمنية محددة وفقا للموارد المتاحة للدولة.

وثمّن بيان الحكومة الجديدة الذي يعكس توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزراء بضرورة توفير حياة كريمة للمواطن والحفاظ على حقوقه في الصحة والتعليم وتحسين جودة معيشته ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتوفير الطاقة وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

تحسين واقع حياة المواطن

وأشار إلى أن برنامج الحكومة اعتمد بصورة واضحة على رؤية مصر 2030 وكيفية تحقيق المستهدف منها، بالإضافة إلى توصيات جلسات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إذ تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، مطالبا الجميع بالثقة في الحكومة الجديدة ودعمها.

وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن ومصيرنا وأهدافنا واحدة، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المرجوة، موضحًا أن الحكومة أمامها تحديات جسيمة لكن المصريين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية وعلى درجة كبيرة من الوعي.

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