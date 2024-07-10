«التمويل العقاري»: لا صحة لطرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل حاليا

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن فرق الرصد والمتابعة رصدت وجود عدة أخبار متداولة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الصندوق سيعلن عن طرح وحدات سكنية للمواطنين لمحدودي الدخل اليوم.

وأوضحت في بيان صحفي لها منذ قليل، أنه لا يوجد طرح من الصندوق لوحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدة أن الصندوق لم يطرح أي إعلانات في الوقت الحالي، وليس بصدد طرح إعلانات خلال الفترة الحالية، مشددة على أن تركيز الصندوق حاليًا ينصب على تسليم الوحدات السكنية التي جرى طرحها بالإعلانات السابقة للمستفيدين.

الإعلان رسميا عن طرح الوحدات قريبا

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتاح بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي:www.shmff.gov.eg.

وحذرت من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف التلاعب بهم.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الإجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الإتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.