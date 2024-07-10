طريقة عمل عصير المانجو مثل المحلات.. «ألذ مشروب في الصيف»

عصير المانجو من المشروبات المنعشة اللذيذة المفضلة للكثيرين، خاصًة محبو المانجو الذين ينتظرون موسمها خلال أشهر فصل الصيف، وقد يواجه البعض صعوبة في تحضيره بنفس كثافة ونكهة المشروب الذي يُقدم في المحلات، وهو ما يدفع البعض إلى البحث عن طريقة عمل عصير المانجو مثل المحلات.

طريقة عمل عصير المانجو مثل المحلات

وتوضح الشيف زينب مصطفى في برنامجها «بالصحة والراحة»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل عصير المانجو مثل المحلات بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في الآتي:

المكونات:

- 3 أكواب مانجو مكعبات.

- سكر أو عسل أبيض.

- ثلج.

- ربع كوب ماء مُثلج.

خطوات تحضير عصير المانجو مثل المحلات

- لتحضير عصير المانجو مثل المحلات، في البداية اخلطي مكعبات المانجو مع المياه، حتى تمتزج جيدًا.

- ضيفي الثلج المجروش، وحليه بالسكر أو العسل الأبيض، ويفضل العسل ليكون صحيًا أكثر.

- استمري في المزج، حتى تحصلي على عصير المانجو المطلوب.

عصير المانجو بالجزر

ويمكنك تحضير عصائر مختلفة بالمانجو مثل عصير المانجو بالجزر الذي يتم تحضيره بالطريقة الآتية:

- المكونات:

- مانجو.

- جزر مسلوق.

- ماء.

- سكر.

- ثلج.

ويحضر عصير المانجو بالجزر عن طريق خلط المكونات فى الخلاط، ثم تُصب في الأكواب وتقدم.

طريقة عمل عصير المانجو بالفواكه

- 3 أكواب مكعبات مانجو.

- 2 ثمرة كمثرى مكعبات.

- 2 موزة حلقات.

- سكر أو عسل أبيض للتحلية حسب الرغبة.

- كوب فراولة مكعبات.

- ربع لتر لبن بيوريه.

- فراولة.

طريقة عمل عصير المانجو بالفواكه

- في البداية ضعي بيوريه الفراولة في أكواب التقديم.

- احضري بقية المكونات السابقة، واخلطيها في الخلاط الكهربائي.

- صبي الخليط بعد امتزاجه، في الأكواب مع البيوريه.

- زيني المشروب وقدميه باردًا.