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متي ينتهي صوم الرسل 2024؟

كتب:

مريم شريف
06:22 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا بعشية عيد الرسل والذي يحتفل به الأقباط يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024 بإقامة القداسات والصلوات الخاصة بهذا العيد.

نهاية صوم الرسل  

ومن المقرر أن ينتهي صوم الرسل بالاحتفال بعيد الرسل يوم 12 يوليو الموافق هذا العام يوم الجمعة، لذلك يكون الفطار صباح يوم السبت 13 يوليو هذا العام، حيث يُعد يوم الجمعة في الكنيسة من أصوام الدرجة الأولى لذلك تم ترحيل الفطار لليوم التالي. 

ويُعد صوم الرسل في الكنيسة من الأصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بتناول الأسماك كنوع من التخفيف على الأقباط لكثرة الأصوام، حيث تشمل أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة «صوم الرسل، صوم العذراء، صوم الميلاد».

صوم الرسل 

واستمر صوم الرسل هذا العام في الفترة من 24 يونيو وحتى 13 يوليو أي 18 يوما هذا العام، حيث يُعد صوم الرسل هو الصوم الوحيد بالكنيسة غير المحدد، حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي يرتبط بعيد القيامة المعتمد على عيد الفصح اليهودي المعتمد على التقويم القمري غير الثابت، لذلك تختلف مدة صوم الرسل من عام لآخر وفقًا لعيد القيامة، ولكن يجب ألا تقل مدته عن 15 يومًا وألا تزيد على 49 يومًا. 

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