أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات اليوم.. 12 تخصصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم، في عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتقدم القوافل الطبية، العديد من الخدمات للكشف والعلاج مجانًا في العديد من التخصصات الطبية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

قوافل طبية اليوم

وتأتي التخصصات الطبية التي تقدمها قوافل حياة كريمة كما يلي:

1- نساء وولادة

2- خدمات تنظيم الأسرة

3- الأطفال

4- الباطنة

5- الأنف والأذن

6- العظام

7- الجراحة

8- الرمد

9- الأسنان

10- القلب

11- الجلدية

12- خدمات الأشعة والتحاليل

أماكن القوافل الطبية

وتتواجد القوافل الطبية في المحافظات التالية، وفق بيان وزارة الصحة.