أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية في المحافظات اليوم.. 12 تخصصا
كتب:
رحاب عبدالراضي
12:29 ص | الخميس 11 يوليو 2024
قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» اليوم، في عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وتقدم القوافل الطبية، العديد من الخدمات للكشف والعلاج مجانًا في العديد من التخصصات الطبية، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
قوافل طبية اليوم
وتأتي التخصصات الطبية التي تقدمها قوافل حياة كريمة كما يلي:
1- نساء وولادة
2- خدمات تنظيم الأسرة
3- الأطفال
4- الباطنة
5- الأنف والأذن
6- العظام
7- الجراحة
8- الرمد
9- الأسنان
10- القلب
11- الجلدية
12- خدمات الأشعة والتحاليل
أماكن القوافل الطبية
وتتواجد القوافل الطبية في المحافظات التالية، وفق بيان وزارة الصحة.
- محافظة مطروح أبو غليلة الخور مركز براني
- العثمانية مركز المحلة بمحافظة الغربية
- البدراوي مركز كفر سعد بمحافظة دمياط
- طهنشا مركز المنيا بمحافظة المنيا
- منشأة هويدي مركز ابشواي بمحافظة الفيوم
- نجوع الصوامعة شرق مركز اخميم بمحافظة سوهاج
- مركز شباب الرائد مركز حي فيصل بمحافظة السويس
- الراهب مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية
- جدة مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد
- دهميت مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان
- المروحة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة