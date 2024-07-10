سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء ونحو 12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 12.77 جنيه للشراء، ونحو 12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.75 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، ليسجل نحو 12.76 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 12.78 جنيه للشراء، ونحو 12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 12.44 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

فيما وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 12.76 جنيه للشراء، و 12.79 جنيه للبيع.