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إطلاق 12 قافلة تنموية شاملة لدعم القرى الأكثر احتياجا في الغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
04:10 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
قوافل جامعة طنطا

قوافل جامعة طنطا

أطلقت جامعة طنطا 12 قافلة تنموية شاملة خلال 45 يوما لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالغربية، في إطار دعم مبادرة حياة كريمة.

عيادات متعددة 

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن قوافل حياة كريمة شهدت توقيع الكشف الطبي على 11244حالة من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان، وتحويل 750 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة مجانا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر 42809 رؤوس ماشية وطيور، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

تحويل الحالات الحرجة 

وأشار رئيس الجامعة إلى توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات الطبية، وتحويل 750 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 92 جراحة مخ وأعصاب، و22 أطفال، و112 عظام، و49 جلدية، 46 باطنة، و37 مسالك بولية، و78 أنف وأذن وحنجرة، 43 جراحة عامة، و29 الصدر، و22 نفسية وعصبية، و187 طب وجراحة العيون، و33 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 622 مواطنا، وقدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية، وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

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