حزب الوفد: فصل المتورطين في «الفيديو المسيء» وإحالة الواقعة للنيابة

اعتمد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد» القرار الصادر من لجنة التنظيم المركزية برئاسة السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي، وعضوية صفوت عبد الحميد وعبد العظيم الباسل وإبراهيم صالح وجمال بلال ومحمد عبد الجواد فايد، بفصل وإسقاط عضوية كل من: سفير السيد محمد نور، وعبد الوهاب بركات السيد محفوظ، من الحزب، بسبب ظهورهما في «فيديو المسيء» وإحالة الواقعه للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.