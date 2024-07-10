«أحمد» الأول على الجمهورية في دبلوم المدارس الفندقية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول جميع التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي» ونظاميها 3 سنوات، و5 سنوات، ونظام التعليم والتدريب المُزدوج، وجاء الطالب أحمد حمدي محمد من مدينة الغردقة أول الجمهورية في دبلوم المدارس الفندقية الثانوية نظام الثلاث سنوات.

دبلوم المدارس الثانوية الفندقية

كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حصول الطالب أحمد حمدي محمد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية دبلوم المدارس الثانوية الفندقية نظام الثلاث سنوات تعليم+ وتدريب مزدوج من البحر الأحمر للعام الدراسي الحالي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه للعام الثاني على التوالي يحقق الطالب المستوى الأول على مستوى الجمهورية للمدارس الفندقية، مشيدا بالجهود المبذولة في إثراء العملية التعليمية بمدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر.

أول الجمهورية بالبحر الأحمر

ومن جانبه عبر الطالب أحمد حمدي في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته بحصوله على أول الجمهورية في دبلوم المدارس الفندقية، قائلا إنه يهدي النجاح لوالده ووالدته، لافتاً أنه كان يذاكر ساعة واحدة في اليوم طوال العام وفي فترة الامتحانات كان يذاكر من 6 إلى 8 ساعات في اليوم.