رئيس مركز ديرمواس يتابع العمل بالمركز التكنولوجي لتلقي طلبات التصالح

تفقد رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس في المنيا، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس؛ لمتابعة سير العمل، ومدى انضباط العاملين بالمركز، كما إصدار نموذج 8 قرار قبول التصالح طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.

استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بمتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح على مخالفات البناء في إطار الجهود المبذولة من الدولة في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وشدد رئيس المركز بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

تقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة للمواطنين

ووجه رئيس مركز ديرمواس بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مٌشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة، وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمواطنين بسرعة التقدم للحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر اعتبارا من 2024/5/7.