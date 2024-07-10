أستاذ كيمياء بـ«القومي للبحوث»: نسعى ليكون لدينا دواء مصري بنسبة 100% للكبد

قالت الدكتورة نهلة سيد عبد العظيم، أستاذ كيمياء النباتات الطبية بالمركز القومي للبحوث وعضو الفريق البحثى المنتج لمستحضر مادة السيليمارين محليا الذي يستخدم في إنتاج العديد من الأدوية كأدوية علاج الكبد، إن صاحبة الفكرة الدكتورة فايزة حمودة، رئيس المشروع المنتج للمادة، موضحة أن الفكرة الرئيسية للمشروع هو تحويل النباتات الطبية المصرية والاستفادة منها فعليا لتكون ذات أهمية في علاج قضايا المجتمع سواء من إنتاج أدوية وغيرها.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نبات شوك الجمل المنتج منه المستحضر هو نبات ينمو بري في مصر ويتم من خلاله استخلاص مادة تدخل غالبيتها في إنتاج أدوية الكبد، بجانب الوقاية وغيرها ويوجد منه العديد من الأدوية والمستحضرات، وفي مصر يوجد منه حوالي 40 مستحضرا ودواء صيدليا.

الاستفادة من النبات الموجود في مصر لتوفير فاتورة استيراده

وأشارت إلى أن ما تم الوصول إليه هو أن يتم الاستفادة من النبات الموجود في مصر لتوفير فاتورة استيراده كمادة خام ويتم استخدامه في إنتاج الأدوية، مشيرة إلى أنه جرى التوسع من إنتاج النبات منذ 6 سنوات، ونجحت التجربة، ومن ثم تم العمل على استخلاص المواد الخام التي تدخل في الأدوية، وبالفعل تم أخذ العينات وتحليلها في كبرى الجامعات الألمانية لمعرفة مدى مطابقتها للمادة المستوردة.

وأشارت إلى أن النتائج جاءت مطابقة وتفوق المادة المستوردة في النقاء والجودة.

وتابعت، أن إحدى الشركات الوطنية العاملة في مصر تبنت المشروع ورحبت بالفكرة، ومن ثم تم تحضير الخامة وتم الحصول عليها من هيئة الدواء على أنها مطابقة للمواصفات.

وأكدت أن دعم القيادة السياسية كان دافعا رئيسيا للعمل واستكمال المشروع البحثي في تسهيل الإجراءات و حماية المشروع.

ونوهت بأن المركز في مراحل تسجيل دواء من الخامة المحضرة محليا ليكون لدينا دواء مصري بنسبة 100% للكبد، مضيفة أن النبات يحتوي أيضا على نسبة زيت عالية يتم استخدامه في أوروبا، وهو جارٍ العمل على تسجيله كمستحضر غذائي أو صيدلي.

والجدير بالذكر أن الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، أعلن مساء اليوم عن نجاح فريق بحثي مصري من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة فايزة محمد حمودة كيمياء النباتات الطبية بالمركز في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري (Milk Thistle) للمرة الأولى، وهو منتج ليس له بديل في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد.