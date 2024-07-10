محمد الباز يقدم «الحياة اليوم» من العلمين غدا

أعلن الإعلامي الدكتور محمد الباز، عن عرض حلقة جديدة من برنامج «الحياة اليوم»، غدًا من مدينة العلمين الجديدة، بالتزامن مع أول أيام مهرجان العلمين في دورته الثانية.

وكشف «الباز»، خلال حلقة الليلة من برنامج «الحياة اليوم»، والمُذاع عبر شاشة «قناة الحياة»، أنَّ البرنامج سيعرض غدًا من العملين، للحديث عن إنجازات الدولة في العلمين وفعاليات مهرجان العلمين وما تحقق فيه في دورته الثانية والإقبال الكبير عليه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة المتحدة U LIVE، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فعاليات الدورة الثانية لـ مهرجان «العالم علمين 2024».

وتطلق القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.