جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية 2024 لشهر نوفمبر بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية 2024 شهر نوفمبر بالدقهلية، إذ تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وتستمر لمدة أسبوع.

موعد جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية 2024 شهر نوفمبر بالدقهلية

وفيما يتعلق بموعد جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية 2024 شهر نوفمبر بالدقهلية فهو يبدأ يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ويستمر لمدة أسبوع لينتهي الاثنين 2 ديسمبر 2024.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية 2024 شهر نوفمبر بالدقهلية

ويستعرض التقرير جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوية 2024 شهر نوفمبر بالدقهلية، وهو كالآتي:

- الصف الأول الثانوي:

- الأحد 24 نوفمبر مادة اللغة العربية

- الاثنين 25 نوفمبر: مادة اللغة الأجنبية الاولي

- الثلاثاء 26 نوفمبر: مادة الفلسفة والمنطق

- الأربعاء27 نوفمبر: مادة الرياضيات

- الخميس 28 نوفمبر: مادة التاريخ

- الأحد 1 ديسمبر: مادة العلوم المتكاملة.

- الصف الثاني الثانوي:

- الشعبة العلمية:

- الأحد 24 نوفمبر مادة لغة أجنبية أولى

- الاثنين 25 نوفمبر: مادة رياضيات بحتة

- الثلاثاء 26 نوفمبر: مادة الأحياء

- الأربعاء27 نوفمبر: مادة الكيمياء

- الخميس 28 نوفمبر: مادة الفيزياء

- الأحد 1 ديسمبر: مادة اللغة العربية

- الاثنين 2 ديسمبر: مادة تطبيقات الرياضيات

- الشعبة الأدبية:

- الأحد 24 نوفمبر مادة لغة أجنبية أولى

- الاثنين 25 نوفمبر: مادة رياضيات

- الثلاثاء 26 نوفمبر: مادة التاريخ

- الأربعاء27 نوفمبر: مادة علم النفس

- الخميس 28 نوفمبر: مادة الجغرافيا

- الأحد 1 ديسمبر: مادة اللغة العربية

جدول المواد الغير مضافة للمجموع للصفوف الثانوية بالدقهلية

ويعقد الامتحان في الحصة الرابعة من اليوم الدراسي حسب زمن الامتحان، ويتم تحديد جدول الـ4 مواد غير المضافة للمجموع من داخل كل إدارة تعليمية بالمحافظة.