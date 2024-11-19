وكيل «تعليم الجيزة» يستبعد مدير مدرسة ومسئول أمن بأكتوبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية مفاجئة بإدارة أكتوبر، برفقة محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وحضر طابور الصباح المدرسي وزيارة عدد من المدارس، منها الرؤية الرسمية للغات، والحي الثاني للتعليم الأساسي، والحي الأول تعليم أساسي، وسعد بن أبي وقاص الرسمية للغات.

معلم بديل فورًا في حال انقطاع أي معلم

ووجه وكيل وزارة التعليم بالجيزة تعليمات حاسمة خلال جولته التفقدية بإدارة أكتوبر لضمان انتظام العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة توفير معلم بديل فورًا في حال انقطاع أي معلم أجر أو حصة عن العمل، على أن يتولى التوجيه التدريس مؤقتًا لحين إيجاد البديل المناسب، وحضور المعلمين قبل بداية الطابور المدرسي والالتزام بتحية العلم وتنظيم الطابور بانتظام.

وشدد على إزالة الرواكد الخشبية الموجودة داخل المدارس، لضمان بيئة مدرسية نظيفة وآمنة. كما طالب بضرورة وجود العلم والقسم في جميع الفصول، والاهتمام بالتقييمات وتصحيحها بشكل منتظم، مشيرا إلى أهمية وضع خطة زمنية وبرنامج علاجي لتحسين مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة، مع إعداد سجلات خاصة لمتابعتهم وتحقيق تقدم ملموس في مستواهم التعليمي.

استبعاد مدير إحدى المدارس أكتوبر

وقرر وكيل الوزارة استبعاد مدير إحدى المدارس أكتوبر وذلك لعدم الاهتمام بالطلاب الضعاف وعدم وجود سجلات لهم ولا خطة علاجية لتحسين مستواهم فى القراءة والكتابة، كما قرر وكيل الوزارة استبعاد مسئول أمن إحدى المدارس بأكتوبر لعدم تواجده على البوابة الرئيسية أثناء غلقها.

كما قرر وكيل الوزارة تكريم مدير أحد مدارس إدارة أكتوبر وذلك لانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة بالمدرسة وتفعيله الإشراف بشكل جيد وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية.