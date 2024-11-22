الفنانة ميار الغيطي ترزق بمولودتها الأولى «صور»

بإطلالة مميزة، شاركت الفنانة ميار الغيطي صورا لها وهى تحمل طفلتها الأولى، إذ كانت ترتدي فستانا أبيض اللون وعلامات السعادة والفرحة تسيطر عليها.

مولودة ميار الغيطي

خلال الصور حرصت الفنانة ميار الغيطي على عدم الكشف عن وجه طفلتها، كما أنها لم تكشف عن اسم المولود، حيث نشر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى».

التفاعل مع صور ميار الغيطي

وتفاعل عدد كبير من المشاركين مع الفنانة ميار الغيطي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ألف مبروك يا حبيبتي. تتربى في عزك» وكذلك «ماشاء الله ألف مبروك» وأيضا: «ربنا يباركلك فيها» وغيرها من التعليقات الإيجابية.

وخلال الفترة الماضية، كانت الفنانة ميار الغيطي غائبة عن الأنظار، حيث كان أخر أعمالها في رمضان 2024، حيث شاركت في مسلسل صدفة، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز مع الأبطال ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب.

كما أنها شاركت في مسلسل صيد العقارب الذي جمعها بالنجمة غادة عبدالرازق بعد مسلسل مع سبق الأصرار وصيد العقارب من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

حفل زفاف ميار الغيطي

في عام 2020 احتفلت ميار الغيطي بحفل زفافها على المهندس شريف العلمى، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وحينها ارتدت فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.