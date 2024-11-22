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الفيلم الفلسطيني حالة عشق يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقى طويل بـ«القاهرة السينمائي»

كتب:

أميرة عزالدين
10:10 م | الجمعة 22 نوفمبر 2024
حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حصد الفيلم الفلسطيني «حالة عشق» للمخرجتين كارول منصور ومنى الخالدي على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، المقام حاليا بدار الأوبرا بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وعدد كبير من نجوم الفن.

مخرجة الفيلم الفلسطيني حالة عشق: فلسطين ستظل حرة

وأوضحت مخرجة الفيلم خلال كلمتها أثناء تسلمها الجائزة في مهرجان القاهرة السينمائي، أنها تشعر بالفخر للتكريم من أقدم وأعرق مهرجان في المنطقة العربية، ولكن فرحتها ناقصة بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني، قائلة: «رغم كل ما نواجهه ستظل فلسطين حرة».

أبرز حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 عدد كبير من نجوم الفن في مصر من بينهم نبيلة عبيد، أحمد حلمي، إلهام شاهين، خالد الصاوي، سولاف فواخرجي، رانيا يوسف، عائشة بن أحمد، درة، ميرهان حسين، كندة علوش، وآخرين.

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