كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. ماذا حدث على السجادة الحمراء؟

شهدت السجادة الحمراء لختام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور العديد من النجوم في مصر والعالم العربي، والغربي أيضًا، فكان ختامًا استثنائيًا لدورة استثنائية شهدت في طياتها عرض الكثير من الأفلام القصيرة والروائية، وتجارب مختلفة تعتبر «سنة أولى إخراج».

ومن الإطلالات الساحرة للنجوم والنجمات، التي التقطتها عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، لكواليس ما حدث في الختام، ترصد «الوطن» أبرز الأحداث في حفل الختام.

حسين فهمي يستقبل يسرا وأحمد حلمي بالأحضان

مشهد مملوء بالإنسانية والرُقي، ظهر الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان وهو يستقبل كلًا من الفنانة الكبيرة يسرا، والفنان أحمد حلمي، إذ لم يتمكنا من حضور حفل الافتتاح، ولكنهما حرصا على حضور الختام.

وبدء المشهد بدخول الفنان أحمد حلمي، بمفرده، ليبدأ المصورين في إلقاء التحية له، والتصفيق الحار، قبل أن يعاود إليه «فهمي» ويستقبله استقبالًا حافلًا بالعناق، مُرحبًا بوجوده أمام الجميع.

وعقب دقائق معدودة، حضرت الفنانة يسرا، بعد غيابها عن فعالياته في الأيام الماضية، مرتدية فستانًا أزرق اللون، ليعود أيضًا إليها الفنان حسين فهمي من مكانه، إلى السجادة الحمراء، وهو يحرص على استقبالها بكل ترحاب أمام الجميع.

داليا مصطفى وكندة وحلمي

شهدت السجادة الحمراء حضور عدد من النجوم بشكل فردي، رغم اعتيادهم الظهور مع شركائهم، وحضرت الفنانة كندة علوش دون زوجها الفنان عمرو يوسف، كما ظهرت الفنانة داليا مصطفى دون الفنان شريف سلامة، كذلك حضر الفنان أحمد حلمي دون زوجته الفنانة منى زكي، إلى جانب حضور كل من الفنانة نجلاء بدر، الفنانة درة، والفنان خالد الصاوي، والفنانة مريم الخشت.

زوجة حسين فهمي تسانده في مشهد مختلف

وخطفت آنا فهمي، زوجة الفنان حسين فهمي، الأنظار بحضورها الداعم لزوجها. ظهرت معه على السجادة الحمراء ثم تركته للتعامل مع عدسات الكاميرات. وفي مشهد يعكس الرومانسية والدعم، ظلت تتابع سير المهرجان من بعيد، تستقبل بعض الشخصيات الهامة، وتسانده في متابعة التفاصيل التنظيمية.

موقف إنساني للفنان حسين فهمي

ولعل أبرز المواقف والمشاهد التي حدثت مساء أمس، على السجادة الحمراء، هو دخول أحد الشباب من ذوي الهمم على السجادة الحمراء، في وقت إنشغال الفنان حسين فهمي بمتابعة سير أحداث الفاعليات، وفور رؤية «فهمي» للشاب قرر ترك ما معه والذهاب معه مُسرعًا لمسانده في الدخول للمنطقة المخصصة لالتقاط الصور للضيوف والنجوم.

نجوم يحضرون بعد انتهاء فاعليات «الريد كاربت»

وربما وقع بعض النجوم في فخ التأخير، إذ حضروا في نهاية الفاعلية، وبدء حفل توزيع الجوائز بمسرح الأوبرا، وكان على رأسهم الفنانات إلهم شاهين، ليلى علوي، وأمينة خليل.

وأُسدل الستار، أمس، على فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، داخل دار الأوبرا المصرية، بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، إلى جانب عدد كبير من النجوم والنجمات.