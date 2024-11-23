رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزيرة خارجية بوليفيا: سعيدة للغاية بالترحاب الحافل من مصر

كتب:

أحمد زيدان
05:50 م | السبت 23 نوفمبر 2024
سيليندا سوسا، وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا

سيليندا سوسا، وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا

قالت سيليندا سوسا، وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا، إن الرئيس البوليفي لويس آرسي، يقدم تحية بالغة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها ترحب بكل الأصدقاء الموجودين اليوم من الصحافة ومن الجهات المعنية.

وأضافت «سوسا»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماعها اليوم مع وزير الخارجية المصري، كان مثمرا للغاية للبلدين، وهي الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أنها تشعر بسعادة بالغة بسبب هذا الترحاب الحافل، الذي حظت به اليوم.

وتابعت: «شعرت أنني في بيتي وهناك تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية: نشيد بالعلاقات بين مصر وبوليفيا ونعمل على تطويرها

وزير الصحة يتفقد مصنع «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال

يوسف ومحمد.. أصغر عارضين في «أيادي مصر» يكشفان سر السجاد اليدوي

محافظ المنيا: انطلاق الدورة 36 للمؤتمر العام لأدباء مصر غدا

مصر للطيران تشارك في الترويج للبرامج السياحية المصرية في برشلونة

قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وليبيا الحاسمة للتأهل لأمم أفريقيا تحت 17 عاما

مصر للطيران تعلن تسليم شهادات البرنامج التدريبي لإعداد القادة
بقلم أحمد زيدان