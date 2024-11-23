وزيرة خارجية بوليفيا: سعيدة للغاية بالترحاب الحافل من مصر

قالت سيليندا سوسا، وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا، إن الرئيس البوليفي لويس آرسي، يقدم تحية بالغة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنها ترحب بكل الأصدقاء الموجودين اليوم من الصحافة ومن الجهات المعنية.

وأضافت «سوسا»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماعها اليوم مع وزير الخارجية المصري، كان مثمرا للغاية للبلدين، وهي الزيارة الأولى التي تقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أنها تشعر بسعادة بالغة بسبب هذا الترحاب الحافل، الذي حظت به اليوم.

وتابعت: «شعرت أنني في بيتي وهناك تقارب كبير في وجهات النظر بين البلدين».