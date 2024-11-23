وزيرة خارجية بوليفيا: مصر سوق مهمة بالنسبة لمنتجاتنا

قالت سيليندا سوسا وزيرة خارجية جمهورية بوليفيا، إنها تحدثت مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي في اجتماع مطول وهام وحدث تشاورات رائعة بين البلدين، وأن العلاقات السياسية المصرية البوليفية مستمرة منذ أكثر من 60 عاما.

وأضافت «سوسا»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العلاقات المصرية البوليفية تعكس الصداقة البالغة والتعاون في كل المحافل المتعلقة بالدبلوماسية.

وتابعت: «تحدثت مع نظيري المصري عن تطور وزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة ولهذا سوف نرسل مجموعة من رجال الأعمال في مجال التجارة ومجال ريادة الأعمال، لأن مصر يمكن أن تكون سوق مهمة بالنسبة للمنتجات البوليفية».