أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق.. ما تأثير انتعاش الأعلاف؟
كتب:
محمد متولي
07:42 م | السبت 23 نوفمبر 2024
الفراخ البيضاء في المزرعة
أعلنت بورصة الدواجن، اليوم السبت 23-11-2024، أسعار الفراخ البيضاء، والتي شهدت تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية اليوم، نتيجة وجود العديد من الأسباب التي دفعت المنتج للهبوط منها توافر مدخلات الإنتاج وتوافر الأعلاف بأسعار معقولة، نظرا للعرض والطلب.
تراجع أسعار الفراخ البيضاء
وكشفت بورصة الدواجن، اليوم، آخر تحديث لها عن أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق، والتي شهدت تراجعا بقيمة جنيهين في الكيلو الواحد تسليم أرض المزرعة، ما أثر بشكل إيجابي على أسعار المنتج في الأسواق للمواطن.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
سجلت أسعار الفراخ البيضاء كتسليم أرض المزرعة 68 جنيها في سعر الكيلو، بتراجع جنيهين عن سعر الأمس الذي سجَّلت فيه 70 جنيها كسعر الكيلو، فيما تباع للمواطن بسعر أعلى من المزرعة بقيمة تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات، إذ تصل للمستهلك النهائي بسعر 75 لـ80 جنيها على حسب المنطقة المباع فيها السلعة.
أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق
وسجَّلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» لدى بورصة الدواجن 81 جنيها، بتراجع قيمته 4 جنيهات عن سعر الأمس والذي سجلت فيه 85 جنيها في المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 95 جنيها لـ105 جنيهات للمستهلك.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
وتباع الدواجن البلدي في الأسواق اليوم، للمواطنين بسعر يتراوح ما بين الـ105 جنيهات لـ 115 جنيها للمواطنين ضمن الأسواق المحلية.
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