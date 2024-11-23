«التعليم العالي»: 28 ألف طالب يتنافسون في انتخابات اتحاد الطلبة غدا

قال الدكتور كمال همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إن تأثير الشباب المصري كبير ومهم للغاية، وتمتلك مصر عقليات داخل الجامعات والمعاهد المصرية تستحق الاحترام، مشيرًا إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤمن للغاية بفكرة انتخابات اتحاد الطلبة.

وأضاف «همام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هناك ما يقرب من 28 ألف طالب متقدمين لانتخابات اتحاد الطلبة في المرحلة الأولى، وغدًا تبدأ الجولة الأولى للانتخابات، مشيرًا إلى أن هذا العام أعداد الطلاب من الذكور والإناث متقاربة جدًا، وهذا شيء جيد للغاية.

وزارة التعليم العالي تعد الطلاب للمشاركة في الانتخابات

وتابع مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأنشطة الطلابية: «وزارة التعليم العالي تعد الطلاب للمشاركة في هذه الانتخابات، وكل الأنشطة الموجودة في الجامعات سواء اجتماعية أو ثقافية أو فنية تساعد الطلاب، وتجهزهم وتعرفهم بمفهوم القيادة السليم، وأنه على مدار العامين الماضيين الوزارة أجرت العديد من دروات التوعية للشباب».