محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار الغزيرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تساقط الأمطار الغزيرة الذي بدأ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وجرى نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في الأحياء المختلفة.

أضاف في بيان، أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

تعامل سريع مع شكاوى تجمعات مياه الأمطار

شدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة

أضاف أنه جرى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.