رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار الغزيرة

كتب:

وائل فايز
08:41 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه جرى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تساقط الأمطار الغزيرة الذي بدأ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وجرى نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في الأحياء المختلفة.

أضاف في بيان، أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتا المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

تعامل سريع مع شكاوى تجمعات مياه الأمطار

شدد محافظ القاهرة على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

غرفة عمليات مركزية بديوان المحافظة

أضاف أنه جرى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

اقرأ المزيد:

سيرة ومسيرة إبراهيم صابر محافظ القاهرة.. خدم في 4 أحياء

من هو إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجديد؟.. بدأ عمله في المحليات منذ 26 عاما

محافظة القاهرة تنظم حفل تجهيز 400 عروسة اليوم

محافظة القاهرة تعلن طرح 15 قطعة أرض سكنية للبيع في المزاد العلني

بتخفيضات أكثر من 30%.. محافظة القاهرة تطلق معرض «بازار 2» غدا
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.