موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي.. اليوم بالشيخ زايد

تقام مراسم عزاء هند محمد علي زوجة الفنان نضال الشافعي، مساء اليوم السبت بمنطقة الشيخ زايد، والتي وافتها المنية مساء الخميس الماضي، وتم صلاة الجنازة عليها ظهر أمس الجمعة وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

موعد ومكان عزاء زوجة نضال الشافعي

وأعلن نضال الشافعي، عن موعد ومكان العزاء الخاص بزوجته الراحلة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقوله: «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.. سيقام العزاء السبت الموافق 5 من أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد».

صلاة الجنازة

وطلب من جمهوره ومتابعيه الدعاء لزوجته الراحلة «أسألكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة»، وحرص العديد من الجمهور والأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني على مواساته ودعمه في مصابه الأليم والدعاء للفقيدة بالرحمة.



وحضر صلاة الجنازة عدد كبير من أصدقاء نضال الشافعي أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والدكتور خالد جلال، وحمزة العيلي، وأحمد بدير، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، وداليا البحيري وزوجها، ومحمد رياض.