محلل لبناني: العرب يراهنون على الدور المصري باعتباره ضمانة الاستقرار في المنطقة

قال نذير رضا، الكاتب السياسى اللبنانى، إن إسرائيل غيرت استراتيجيتها فى الحرب على لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانتقلت إلى مرحلة جديدة من الحرب، وهى تنفيذ عمليات اغتيالات وقصف محدد لضاحية بيروت الجنوبية، مضيفاً أن «نتنياهو» فى وضع أقوى فى ظل الدعم الدولى وقدرته على الإفلات من العقاب والمحاسبة على المجازر فى غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى التوسع الإسرائيلى جنوبى البلاد؟

- إسرائيل غيّرت استراتيجيتها التى كانت مُتبعة خلال الحرب الواسعة على لبنان، فحين تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تم تقويض الحركة العسكرية الإسرائيلية، وذلك هو النجاح الدبلوماسى للاتفاق الذى أوقف الحرب والمد الإسرائيلى، لكن مؤخراً إسرائيل انتقلت لحرب أمنية وحرب رسائل، الحرب الأمنية بمعنى تنفيذ عدة اغتيالات، سواء فى الضاحية الجنوبية أو فى قلب بيروت، وهو تطور كبير وخطير لا يقبله لبنان، حيث تواصل مع الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والدول المؤثرة على إسرائيل مثل فرنسا والولايات المتحدة لإجبارها على هذا الاتفاق ووقف هذه الانتهاكات التى اعتبرتها الحكومة اللبنانية خروقات خطيرة، وهناك لجان تفاوضية، تقنية وعسكرية، تفاوض على أمور تقنية تتعلق بمراقبة أو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من 5 نقاط احتلتها فى البداية ثم ازدادت إلى 7 نقاط، وإطلاق الأسرى وحل أزمة النزاع الحدودى حول 13 نقطة حدودية، وهى الأزمة المتواصلة منذ 2006.

■ لماذا لا تتحرك اللجنة الخماسية ضد الانتهاكات المتكررة؟

- اللجنة الخماسية قالت إنها تتحرك مع الجيش اللبنانى لإزالة التعديات الإسرائيلية والخروقات المتكررة، لكن هذه التحركات لم تضع حداً للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حتى الآن، فنحن نحتاج إلى وضع ضغوط أكبر على إسرائيل، وسنرى نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى بيروت والمحادثات مع الرؤساء اللبنانيين المعنيين بالموضوع والطروحات المقدمة من خلالهم، ومن المنتظر أن يتم تفعيل عمل اللجنة الخماسية أكثر من الوضع القائم.

■ كيف ترى الدور المصرى فى التصدى للمخططات الإسرائيلية فى غزة والمنطقة؟

- الدور المصرى مهم وهو ضمانة الاستقرار وحقوق الشعب الفلسطينى ومنع تهجيره، وهذه الضمانة العربية مهمة للغاية فى تاريخ القضية الفلسطينية والعرب، وأعتقد أن الشعوب العربية المحيطة بفلسطين تراهن على الدور المصرى.

■ من يمكنه إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان؟

- من يستطيع إيقاف إسرائيل هى الولايات المتحدة، واللجنة الخماسية المؤلفة من اليونيفيل والجيشين اللبنانى والإسرائيلى وممثلين عن الجيش الأمريكى والفرنسى برئاسة جنرال أمريكى كافية لحل الأمور، وبالتالى لا داعى للطروحات الإسرائيلية.

حرب الجبهات

نتنياهو الآن فى وضع أقوى فى ظل الدعم الدولى وقدرته على الإفلات من العقاب والمحاسبة على كل المجازر التى ارتُكبت فى غزة والضفة ولبنان والقصف فى سوريا وكل الانتهاكات للقانون الدولى، لكن قوته لا تقاس من الناحية العسكرية فقط، لأن تلك القوة يمكن ردعها وتقييدها إذا كانت هناك إجراءات دولية، وعدم وجود تلك الإجراءات يجعله يتمتع بالقوة اللازمة، وأيضاً اليوم أصبحت أكبر قوة تهدده حسب قوله، وهى حزب الله، منتكسة عسكرياً، كما يعانى الجيش السورى بعد الضربات التى يتعرض لها.