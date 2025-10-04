محافظ القليوبية: مخطط لرفع كفاءة الطرق وحل الاختناقات المرورية بقليوب

أكدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين في تنقلاتِهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية في نطاق مراكز ومُدن وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

محور مزلقان العاشر من رمضان

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية يرافقه اللواء وائل طاهر رئيس مركز مدينه قليوب، لدراسة حل الاختناقات المرورية على مزلقان العاشر من رمضان للخارج من قليوب في اتجاه بنها وكذلك الدخول لقليوب.

حل الاختناقات المرورية

وناقش محافظ القليوبية خلال جولته سيراً على الأقدام كيفية حل الاختناقات المرورية، وذلك من خلال عمل محاور من شأنها تُخفف من التكدس على منطقة مزلقان العاشر بأوقات الذروة، ومن بين تلك المحاور بحث عمل شارع السنترال اتجاهين بدلا من الاتجاه الواحد.

وكذا عمل ملف قبل بنزينة مصر للبترول والخروج إلى شارع الخدمة مطلع كوبري قليوب اتجاه بنها، وكذلك بحث عمل نزله من الطريق الزراعي تؤدي إلى شارع العاشر من رمضان مباشرة.

وفي السياق ذاته ناقش المحافظ مع رئيس المدينة ضرورة استكمال الدراسة لتوسعة شارع العاشر لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة.