محافظ القليوبية يعتمد حركة تعيينات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حركة تعيينات المديريات ووكلاء الإدارات التعليمية، إذ تقرر تكليفهم بتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لحين إجراء المسابقة الرسمية لشغل الوظائف بالطرق المتبعة.

حركة قيادات تعليم القليوبية

وأعلن محافظ القليوبية، أن الحركة تضمنت عددا من الوجوه الجديدة، فيما جرى تجديد الثقة في عدد من الكوادر الحالية بكل الإدارات التعليمية لتسيير العمل، وجاءت الحركة كالتالي:

إدارة بنها التعليمية: أحمد زكي توفيق البنهاوي مديرا للإدارة بنها التعليمية.

طارق إبراهيم عزب إبراهيم وكيلا لإدارة بنها التعليمية.

إدارة طوخ: حسام الدين سعيد ذهدى مديرا.

الصياد عبد العزيز الصياد الزهوي وكيلا.

إدارة كفر شكر التعليمية: خالد عطا الطوخي عبده عبد الباقي مديرا، وداليا محمد فاروق محمد وكيلا.

إدارة شبين القناطر: محمد فايز مصطفى كشك مديرا، وأشرف عكاشة طلبة مسعود سعد وكيلا.

إدارة الخانكة التعليمية: صلاح الدين محمد محروس سالم مديرا، ومحمد أحمد عواض محمد وكيلا.

إدارة قها: أمنية فاروق محمود شاروده مديرا، سها إبراهيم سليمان السيد وكيلا.

إدارة قليوب: يحيى عبد الله الدسوقي الغمراوي مديرا، حسام جودة نورالدين محمود وكيلا.

القناطر الخيرية: سعد محمود عبد العزيز عسل مديرا، نجلاء محمد محمد الغزولي وكيلا.

غرب شبرا: هشام سید محمد أحمد العتموني مديرا، بليغ عبد الرحمن عبد المرضى بدوي وكيلا.

شرق شبرا: أيمن محمد عواد زيدان مديرا، ممدوح موسى عبد التواب علي وكيلا.

إدارة الخصوص: عزة فتحي عبد العظيم محمد مديرا، هشام شحاتة السيد شحات وكيلا.

إدارة العبور: خالد محمد محمد أبو العلا مديرا، وعزة عطا إبراهيم وكيلا.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الحركة جرى إعدادها وفق المعايير الوظيفية والتعليمية ومن خلال المقابلات الشخصية للمرشحين عبر لجان ضمت الجهات المعنية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بنها وعدد من الجهات، مشيرا إلى أن المكلفين الجدد مهمتهم تسيير الأعمال في الإدارات المختلفة لحين الإعلان عن شغل الوظائف في المواعيد ووفق الطرق القانونية المتبعة.

وأكد مصطفي عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى الدفع بالقيادات التي شملتها الحركة لتحقيق الاستقرار واستكمال الهياكل الإدارية بالإدارات استعدادا لامتحانات نهاية العام، مشيرا إلى أنه جرى توجيه المكلفين بالعمل بالاستعداد المبكر للامتحانات بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، وذلك مع التركيز في انتظام ما تبقي من العام الدراسي الحالي.