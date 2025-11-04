محافظ القليوبية يوجه بتنفيذ حملات مكثفة على المواقف ومحطات الوقود

قالت الإعلامية ناردين حبيب، إنّ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وجّه بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وفي الميادين المختلفة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وأضافت حبيب، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ محافظ القليوبية وجّه بوضع ملصق بقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، إضافة إلى تركيب لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى، يتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وتابعت، أن المحافظ كلف بمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها، للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة ضد المخالفين.