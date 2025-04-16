أسعار الذهب المحلية تحقق مكاسب كبيرة منذ بداية 2025.. كم تبلغ؟

حققت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مكاسب جديدة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16-4-2025، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ضعف الدولار عالميا، وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترقب الأسواق لتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

أوقية الذهب تلامس أعلى مستوى في تاريخها



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية حققت مكاسب جديدة بنحو 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 80 دولارًا، لتسجل مستوى 3310 دولارات، بعد أن لامست مستوى 3313 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.



وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5417 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4063 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3160 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37920 جنيهًا.



أوضح أن تحركات أسعار الذهب بالأسواق المحلية يرجع إلى الارتفاعات الحادة في سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، مشيرا إلى أن تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفع المستثمرين للإقبال على الذهب للتحوط، عقب تهديد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الأدوية، ودراسة تطبيق رسومًا جمركية جديدة على واردات المعادن الأمريكية الأساسية، حيث تعد الصين أكبر منتج للمعادن الأساسية، كما تراجعت الصين عن شراء طائرات بوينج الأمريكية.



وأكد أن تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عزز من التوقعات الإيجابية للذهب والفضة، وسط تزايد مخاوف دخول الاقتصاد العالمي في ركود تضخمي، مشيرا إلى خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي يدفع الطلب على الذهب، وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة بنحو 1 % خلال العام الجاري ما يعزز من قوة واستمرار حركة صعود الذهب.





وفي سياق متصل، تترقب الأسواق هذا اليوم تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من الوضوح حول كيفية تعامل البنك المركزي مع مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب التجارة في النصف الثاني من العام.