محافظ القليوبية: الأعياد فرصة لتعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين المصريين

محافظ القليوبية: الأعياد فرصة لتعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين المصريين

محافظ القليوبية: الأعياد فرصة لتعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين المصريين

كتب - حسن صالح :

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، في قداس عيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيدهم، والتعبير عن خالص الأمنيات لهم بعيد سعيد ومليء بالخير والبركات.

محافظ القليوبية في قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية

واستقبل محافظ القليوبية لدى وصوله إلى الكنيسة بحفاوة بالغة من قبل القساوسة والشخصيات البارزة في الطائفة الإنجيلية، علي رأسهم القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط التي تجمع بين أبناء مصر مسلمين ومسيحيين.

تعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين المصريين

وشارك بالاحتفالية عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقيه.

وخلال القداس، تبادل المهندس أيمن عطية التهاني مع الحضور من المصلين، مؤكدًا على أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا قويًا ومتماسكًا، وأن الأعياد هي مناسبات لتعزيز قيم المحبة والسلام والتآخي بين جميع المصريين.

محافظ القليوبية في قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية

وحدة وطنية وتسامح ديني

وأضاف المحافظ: «إن مصر بتاريخها العريق وحضارتها السمحة، كانت وستظل دائمًا رمزًا للوحدة الوطنية والتسامح الديني. هذه الروح التي تجمعنا هي سر قوتنا وعزيمتنا في مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة».

محافظ القليوبية في قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية

محافظ القليوبية في قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية

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