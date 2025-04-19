محافظ القليوبية يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء ببنها 

محافظ القليوبية يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء ببنها 

محافظ القليوبية يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء ببنها 

كتب: حسن صالح

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قداس عيد القيامة المجيد بمقر كنيسة العذراء بمدينة بنها، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ.

احتفالات قداس عيد القيامة بالكنيسة ببنها

انتشار الحب والتسامح

وكان في استقبال المحافظ، الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا وتوابعها، وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحي، موجهين كل التحية والتقدير على تلك المُشاركة التي من شأنها العمل على انتشار الحب والتسامح والسعادة بين أبناء الوطن.

احتفالات قداس عيد القيامة بالكنيسة ببنها

قوة علاقات المحبة

ووجه محافظ القليوبية، خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط القليوبية بصفة خاصة، لافتا إلى أن الاحتفال بالعيد بمُشاركة جميع الأطياف دليل على قوة علاقات المحبة والأُلفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما ثوابت في عقيدة المصريين تتوارثُها الأجيال، مُعربا عن فخره واعتزازه بعلاقة الإخوة والتلاحُم بين المصريين مسلمين ومسيحيين كنسيج واحد، التي أصبحت نموذجا يُحتذى به للتعايُش والتسامح في العالم كله لنكون جميعا يدا واحدة من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح.

احتفالات قداس عيد القيامة بالكنيسة ببنها

وقال محافظ القليوبية، إن مصر تظل دولة التسامح والوحدة، وهذا التلاحُم الوطني الفريد لأبناء الأمة المصرية يظل دائما صمام الأمان والركيزة الأساسية للاستقرار والرخاء.

احتفالات قداس عيد القيامة بالكنيسة ببنها

وشدد محافظ القليوبية على أن الوحدة الوطنية كانت ولا تزال أساس قوة وتماسُك المُجتمع المصري على مر العصور، داعيا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحِد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

احتفالات قداس عيد القيامة بالكنيسة ببنها احتفالات قداس عيد القيامة بالكنيسة ببنها

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