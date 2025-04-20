محافظ القليوبية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وسط أجواء احتفالية مبهجة، أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشهدت هذه الجولة حضورًا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، علي رأسهم اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، واستهل المحافظ جولته بزيارة مطرانية بنها، وكان في استقباله الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا وتوابعها، وتبادلا التهاني بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين على روح الأخوة والمحبة التي تسود العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.

تعزيز قيم التسامح

بعد ذلك، توجه المهندس أيمن عطية لتقديم التهنئة إلى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، حيث استقبله القس رفيق دويب، راعي الكنيسة. وقد عبر المحافظ عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التسامح والمودة.

أهمية الوحدة الوطنية

وشملت الجولة أيضًا زيارة مطرانية شبين القناطر وتوابعها بأبو زعبل بالخانكة، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها. وقد أكد الجانبان على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لمصر.

واختتم محافظ القليوبية جولته بزيارة مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، حيث استقبله الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة وتوابعها. وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، مؤكدًا على أن هذه المناسبات تعزز أواصر المحبة والتآخي بين جميع المصريين.

وخلال كلمته التي ألقاها في مختلف الكنائس التي زارها، أعرب المهندس أيمن عطية عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية الراسخة للكنيسة المصرية، التي لطالما أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يمثل نسيجًا واحدًا، يجمعه وطن واحد وتطلعات مشتركة نحو بناء مصر الحديثة. وأشار إلى أن المصريين جميعًا شركاء في هذا الوطن، يعملون جنبًا إلى جنب للنهوض به وتحقيق التنمية المستدامة، وسيظلون دائمًا يدًا واحدة ورمزًا للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وأكد المحافظ أن مصر لا تقبل أي شكل من أشكال الفرقة أو الانقسام، وأن الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا في وجه التحديات، لافتا إلى أن مشاركة جميع القيادات التنفيذية في هذه الجولة تأتي للتأكيد على هذه الوحدة الوطنية وعلى حرص الجميع على مشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، معتبرًا أن التواجد معهم في هذه المناسبة هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.