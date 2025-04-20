هدايا وحلوى في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان احتفالا بعيد القيامة

كتبت : شيماء طه

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، بعيد القيامة المجيد، وبعث نيافة الأنبا بيشوي، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واستقبل كل الزوار ورحب بالجميع من المسلمين والأقباط الذين قدموا التهنئة.



وأعرب الأنبا بيشوي، عن فرحته وشكره لجميع الزوار الذين قدموا التهنئة، وخاصة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور لؤي عز الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، والقيادات التنفيذية والأمنية والطبيعة والشعبية بالمحافظة، وكذلك عدد من الكيانات الشبابية ووفود من أحزاب مختلفة.

ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والتعايش المشترك

وأكد أن مثل هذه الزيارات تدل على عمق العلاقات القوية التي تربط بين أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، أبناء وطن واحد، وكذلك تدعم قيم التسامح، وترسخ مبادئ الوحدة الوطنية والتعايش المشترك.

توزيع الهدايا والعيديات على الأطفال بالكنيسة



ومن جهته، حرص محافظ أسوان على توزيع كروت تهنئة ملونة، وتوزيع الهدايا والعيديات، والتقاط الصور التذكارية معهم، ما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة.



وأكد أن المحافظة حرصت على تهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الأخوة الأقباط من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، مع تكثيف الجهود من أعمال الإنارة والتطوير والتجميل، وإعداد وتجهيز الحدائق لإستقبال الأسر للاحتفال بالأعياد، مشيرًا إلى أن ما تشهده المحافظة من تلاحم أطياف المجتمع الأسواني لتقديم التهنئة لإخوانهم الأقباط بهذه المناسبة، يؤكد أواصر المحبة والأخوة بين شركاء الوطن، لأنهم نسيج واحد داخل وطن واحد.



رئيس جامعة أسوان يوزع الشوكولاتة على الأطفال بالكنيسة

وحرص الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، على التواجد لتقديم التهنئة ومشاركة الأنبا بيشوي في توزيع الشوكولاتة على جميع الأطفال والكبار في الكنيسة بعد نهاية الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



