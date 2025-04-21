طبيب حساسية ومناعة يحذر من خطورة الملح الزائد على القلب وضغط الدم

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة تناول الأسماك المملحة بكميات كبيرة مثل الفسيخ والرنجة والملوحة، مشيرًا إلى أن هذه الأطعمة تحتوي على كميات مهولة من الملح الذي يمثل خطرًا صحيًا واسع النطاق على الفرد والمجتمع.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الملح الزائد يُعد من الأسباب الأساسية لارتفاع ضغط الدم، وهو المرض الذي يصيب أكثر من 1.28 مليار إنسان حول العالم، نصفهم لا يدركون أنهم مصابون به، مما يجعلهم عرضة لنوبات قلبية وسكتات دماغية دون سابق إنذار.

الملح يؤثر على القلب والكلى

وأضاف بدران، أن الملح لا يؤثر فقط على ضغط الدم، بل يؤدي إلى أمراض قاتلة أخرى مثل فشل القلب والكلى، كما ثبت حديثًا أنه يؤثر على الصحة العقلية، حيث أظهرت دراسات حديثة وجود علاقة بين الإفراط في تناول الملح في الصغر والإصابة بالخرف أو الزهايمر في الكِبر.

وأشار أيضًا إلى أن الملح الزائد يرفع من نشاط خلايا مناعية تُسمى «TH17»، التي تؤدي إلى زيادة معدلات الالتهاب المزمن المرتبط بأمراض مثل الربو والروماتويد والصدفية، مؤكدًا أن هذه النتائج تجعل تقليل تناول الملح أمرًا ضروريًا وليس اختياريًا لا سيما في مواسم مثل شم النسيم التي يزداد فيها استهلاك الأطعمة المالحة.

كما نصح بدران بضرورة التوازن الغذائي وشرب كميات كافية من المياه قبل الشعور بالعطش، لا سيما لكبار السن والأطفال الذين قد لا يشعرون بالعطش بسهولة، مؤكدًا أن إدراك مخاطر الملح يمثل أول خطوة للوقاية من عدد كبير من الأمراض المزمنة.