«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة الأيام المقبلة: على فترات متقطعة

«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة الأيام المقبلة: على فترات متقطعة

«الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة الأيام المقبلة: على فترات متقطعة

تسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تأثير مرتفع جوي وكتل هوائية صحراوية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

تحذير من انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تكون هي الظاهرة الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وتختلف المناطق المتأثرة بها، حيث تمتد إلى يوم الخميس ويكون تأثرها على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة الأيام المقبلة على أقاليم الجمهورية وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 23 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 19 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 24 أبريل

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس، فتتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصُغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 24 أبريل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 20 درجة مئوية.

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