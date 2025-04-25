فوائد جل بذور الكتان للشعر.. اعرفي طريقة تحضيره في المنزل

حال كنتِ تبحثين عن حل طبيعي لتعزيز صحة شعرك ومنحه لمعانًا وكثافة دون مواد كيميائية، فجل بذور الكتان هو خيارك المثالي، إذ يعد من أكثر الوصفات شهرة في عالم العناية بالشعر لترطيب وتقوية الخصلات، خاصةً للشعر المجعد والجاف، لذا إليك فوائد جل بذور الكتان للشعر وطريقة العمل في المنزل بطريقة آمنه، وفقًا «Healthline».

فوائد جل بذور الكتان للشعر

بذور الكتان تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفيتامين E، ومضادات الأكسدة، وكلها عناصر ضرورية لصحة فروة الرأس ونمو الشعر.

يرطب جل بذور الكتان الشعر بعمق ويساعد على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الشعر، ما يقلل من الجفاف والتقصف. الأحماض الدهنية الموجودة في البذور تساهم في تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس، ما يدعم نمو الشعر بشكل صحي. يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا بفضل تركيبته الغنية بالعناصر المغذية، إذ يعمل الجل على تنعيم الشعر ومنحه مظهرًا صحيًا ولامعا. يقلل من تجعد الشعريعتبر حلًا ممتازًا للتحكم في تجاعيد الشعر المجعد والمموج، ويمنحه مظهرًا مرتبًا دون تثقيل.

طريقة تحضير جل بذور الكتان في المنزل بطريقة آمنة

المكونات:

ربع كوب من بذور الكتان.

كوبان من الماء.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت اللافندر أو الروزماري.

خطوات التحضير:

1- في قدر صغير، ضعي الماء مع بذور الكتان على نار متوسطة.

2- اتركي المزيج يغلي مع التحريك المستمر لمدة 10 دقائق تقريبًا، حتى يبدأ القوام يتحول إلى جل خفيف.

3- صفي الخليط باستخدام قطعة شاش أو مصفاة دقيقة.

4- اتركي الجل يبرد، ثم أضيفي جل الصبار والزيت العطري.

5- احفظيه في عبوة نظيفة بالثلاجة لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام: