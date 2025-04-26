استشهاد أكثر من 130 فنانا وكاتبا فلسطينيا بسبب الاحتلال الإسرائيلي

قال إبراهيم علوان، مدير عام التراث الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر عدوانه على الإنسان الفلسطيني فقط، بل امتد للتراث الفلسطيني أيضا، ولجميع مكونات الحياة الفلسطينية، لافتًا إلى أن وزير الثقافة الفلسطينية وجه برصد الدمار الذي حل بالأماكن التراثية والمراكز والجمعيات، وتم رصدها ووجد أن هناك دمارا كبيرا لحق بالمكتبات والمواقع الأثرية.

وأضاف علوان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج عن قرب مع أمل الحناوي، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مكتبة الجامع الكبير (مكتبة الظاهر بيبرس) تم تدميرها بشكل كامل، ومكتبة منصور الياجزي، بجانب قسم الأرشيف في بلدية غزة، بجانب الوثائق التي تعود إلى 150 عاما سابق وتم تدمير مخطوطات قديمة وأثرية وسرقة بعضها.

وتابع: «هناك 105 مراكز وجمعيات ثقافية، تم تدمير 55 منها بشكل كلي، والباقي تم تدميره بشكل جزئي، وهناك 3 مسارح كبرى في قطاع غزة تم تدميرهم بشكل كامل، وتعرضت 87 مكتبة للأمر ذاته، وكذا 8 دور نشر من أصل 15 دارا للنشر.

واستكمل، أن فلسطين بها 325 موقع أثري وتراثي تم تدمير 200 منهم بشكل كلي، مطرزات قديمة ومقتنيات عددها 3500، وتم سرقة وتدمير 2100 قطعة منها، والأهم هو استشهاد أكثر من 130 فنانا وكاتبا وسينمائيا، آخرهم الكاتبة فاطمة حسونة ومعها 10 من أفراد عائلتها».