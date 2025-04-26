«الأرصاد»: منخفض جوي خلال أيام وتغير الأحوال الجوية الأربعاء المقبل

انتشرت شائعات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض مصر لعاصفة رملية قوية خلال الأيام القليلة المبقبلة، وهو ما ردت عليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



ونفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شائعة تعرض مصر لعاصفة رملية بهذا الشكل، لافتة إلى أن هذا الكلام مبالغ فيه.

تعرض مصر لعاصفة رملية

وأوضحت غانم، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على مدار فصل الربيع طبيعي نتعرض لمنخفضات جوية، مشيرة إلى وجود تغير في الأحوال الجوية يوم الأربعاء المقبل.

وقالت منار، إن مصر ستتعرض لمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الغربية يوم الأربعاء المقبل، يؤدي لارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بقيم 4 درجات، مع نشاط للرياح، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 35 لـ45 كم/س.

منخفض جوي يؤدي لانخفاض الرؤية

ومن المتوقع أن ينتج عن المنخفض الجوي إثارة للرمال والأتربة تؤدي بدورها إلى انخفاض في الرؤية الأفقية في بعض المناطق، مع فرص سقوط الأمطار شمال البلاد.

وطالبت منار المواطنين، بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر نظرا لإمكانية حدوث تغير في الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خاصة مع احتمالية حدوث تحديثات في التنبؤات الجوية خلال الأيام المقبلة.



وأضافت أن هذا المنخفض سيؤثر على البلاد يوم واحد فقط، ومع حلول يوم الخميس ستشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات مئوية، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام.