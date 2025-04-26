«الذكاء الاصطناعي» فى ملاعب الكرة.. النتيجة قبل المباراة

«الذكاء الاصطناعي» فى ملاعب الكرة.. النتيجة قبل المباراة

«الذكاء الاصطناعي» فى ملاعب الكرة.. النتيجة قبل المباراة

فى زمن يستيقظ فيه العالم كل صباح على تطور تكنولوجى جديد، أصبح لا مفر من استعمال تلك الوسائل المختلفة والمتطورة، والاستعانة بها فى شتى أمور الحياة، إذ تمكن التطور الرقمى من الوصول إلى كل المجالات المختلفة، ويعتبر «الذكاء الاصطناعى»، المعروف اختصاراً «AI»، هو أبرز مشاهد تلك التطورات العملاقة، فهو اليوم جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
وفى المجال الرياضى، أصبح للذكاء الاصطناعى القدرة على توقع نتائج المباريات قبل موعدها، ليس بساعات بل بأيام، ويمكنه توقع سيناريو كامل للمباراة، وما سوف يجرى بها، حيث يمكن عن طريق الذكاء الاصطناعى تحليل الأداء المتوقع للاعبين فى المباراة، ليس فقط على الصعيد البدنى، إنما على الصعيد النفسى أيضاً، ويقدم تحليلات دقيقة حول حالاتهم البدنية والنفسية، مع بعض النصائح والإرشادات، فضلاً عن تقديم مقترحات يمكن للاعب الاستفادة منها لأداء أفضل أثناء المباراة.

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