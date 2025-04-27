كتبت: منة الصياد

البحث عن شخص مناسب للعمل بوظيفة ما، أمر طبيعي ومتداول بمرور كل يوم وساعة؛ لكن هناك إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في منتجات العناية بصحة الكلاب، التي أعلنت عن وظيفة تكاد تكون الأغرب من نوعها، والتي يصل راتبها إلى 25 دولارا في الساعة.

أغرب وظيفة في العالم

وتبحث الشركة عن متدرب متخصص في تقييم رائحة أنفاس الكلاب كجزء من أبحاثها حول العمل على منتج جديد لصحة الفم لدى الحيوانات الأليفة.

وحسبما نقلت «روسيا اليوم» عن موقع «NYC»، أن الوظيفة تتطلب امتلاك المتقدم لأنف قادر على تمييز الروائح بدقة بالغة، بما في ذلك رصد أدنى روائح الفم الكريهة لدى الكلاب بصفة خاصة.

مهام الوظيفة