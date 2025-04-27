أغرب وظيفة.. احصل على 25 دولارا في الساعة مقابل تقييم رائحة أنفاس الكلاب

أغرب وظيفة.. احصل على 25 دولارا في الساعة مقابل تقييم رائحة أنفاس الكلاب

أغرب وظيفة.. احصل على 25 دولارا في الساعة مقابل تقييم رائحة أنفاس الكلاب

كتبت: منة الصياد

البحث عن شخص مناسب للعمل بوظيفة ما، أمر طبيعي ومتداول بمرور كل يوم وساعة؛ لكن هناك إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في منتجات العناية بصحة الكلاب، التي أعلنت عن وظيفة تكاد تكون الأغرب من نوعها، والتي يصل راتبها إلى 25 دولارا في الساعة.

أغرب وظيفة في العالم

وتبحث الشركة عن متدرب متخصص في تقييم رائحة أنفاس الكلاب كجزء من أبحاثها حول العمل على منتج جديد لصحة الفم لدى الحيوانات الأليفة.

وحسبما نقلت «روسيا اليوم» عن موقع «NYC»، أن الوظيفة تتطلب امتلاك المتقدم لأنف قادر على تمييز الروائح بدقة بالغة، بما في ذلك رصد أدنى روائح الفم الكريهة لدى الكلاب بصفة خاصة.

أغرب وظيفة في العالم

مهام الوظيفة

تتضمن الوظيفة العديد من المهام منها، إجراء اختبارات رائحة الفم في حدائق الكلاب، وكذلك تطوير معايير تقييم للروائح، إلى جانب إجراء تحليل المنتجات المنافسة، فضلًا عن تدوين ملاحظات مفصلة عن الروائح المختلفة لأنفاس الكلاب، مثل رائحة السمك أو القمامة أو الروائح المحايدة، فيما تعتبر الخبرة السابقة في مجال سلوك الكلاب أو الرعاية البيطرية ميزة إضافية للتقدم للوظيفة.

وتعتبر هذه الوظيفة ضمن قائمة الوظائف غير التقليدية التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر على مستوى العالم والتي جاء من أبرزها في السنوات الماضية، غواصي استرداد الجثث، ومروضي الديدان، وغيرهم.

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