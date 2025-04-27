دعاء الهلاوي تكتب: تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على اقتصاد العالم

أثارت قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة خمسة وعشرين بالمائة على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية جدلاً واسعاً فى الأوساط الاقتصادية العالمية.

بينما تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الرسوم كأداة لحماية صناعاتها المحلية، فإنها تضع شركاءها التجاريين، خاصة فى أوروبا والشرق الأوسط، أمام تحديات اقتصادية جديدة.

بالنسبة للاتحاد الأوروبى، تعتبر هذه الرسوم ضربة موجعة للصناعات الأوروبية خاصة قطاعى السيارات والتكنولوجيا، اللذين يعتمدان بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.

إذ تعد أوروبا موطناً لأكبر شركات السيارات فى العالم مثل فولكس فاجن وبى إم دبليو ومرسيدس. فرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات المستوردة قد يجعل هذه الشركات أقل قدرة على المنافسة فى السوق الأمريكية، مما قد يؤدى إلى خسائر مالية وتسريح عمالة.

كما أن التوترات التجارية المتصاعدة تمثل تهديداً كبيراً، حيث ترى بروكسل أن هذه الخطوة قد تؤدى إلى موجة من الردود الانتقامية، حيث قد يفرض الاتحاد الأوروبى تعريفات جمركية على السلع الأمريكية، مما يعمق الحرب التجارية بين الطرفين.

إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر عدم الاستقرار التجارى على الاستثمارات فى أوروبا، حيث يصبح المستثمرون أكثر حذراً، مما قد يؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد الأوروبى الذى يواجه تحديات مرتبطة بالتضخم وضعف الطلب.

ورغم التحذيرات، يدرس الاتحاد الأوروبى عدة خيارات للرد، بما فى ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية أو فرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية مثل المواد الزراعية والمعدات التكنولوجية.

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن التأثير المباشر لهذه الرسوم قد يكون أقل حدة مقارنة بأوروبا، لكنه لا يخلو من تداعيات، خاصة فى مجالات مثل الطاقة والاستثمارات التجارية.

إذا أدت هذه الرسوم إلى تباطؤ الاقتصاد العالمى، فقد ينخفض الطلب على النفط، مما قد يؤثر على أسعار الخام، ويشكل تحدياً للدول المصدرة للنفط فى الخليج.

كما أن الضغوط على المشاريع الاستثمارية قد تتزايد، حيث تعتمد العديد من دول الشرق الأوسط على الاستثمارات الأوروبية والأمريكية سواء فى البنية التحتية أو القطاعات التكنولوجية.

أى اضطراب فى الاقتصاد العالمى قد يجعل هذه الاستثمارات أكثر تحفظاً.

علاوة على ذلك، قد يرتفع سعر التكنولوجيا والمواد المستوردة نتيجة فرض الرسوم على أشباه الموصلات، مما يزيد من التكاليف على الشركات والمستهلكين فى المنطقة.

من منظور الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط، تبدو هذه الرسوم الجمركية بمثابة تصعيد اقتصادى قد يحمل عواقب سلبية على الاستقرار المالى والتجارى العالمى.

بينما تحاول أوروبا البحث عن رد مناسب لحماية اقتصادها، تترقب دول الشرق الأوسط تطورات المشهد العالمى، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والاستثمارات الأجنبية.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستظل هذه الرسوم مجرد أداة تفاوضية أم أنها ستؤدى إلى اضطرابات اقتصادية أوسع نطاقاً؟