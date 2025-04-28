«الأرصاد»: 3 ظواهر جوية تؤثر على البلاد خلال 48 ساعة.. منها رياح الخماسين

كتبت: انتصار الغيطاني

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية تؤثر على البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلين، ضمن التغيرات الخاصة بفصل الربيع، إذ تزداد حالات عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية، بسبب رياح الخماسين التي تنشط سنويًا بشكل كبير في فصل الربيع.

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنَّه وفقًا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، بخصوص بعض التغيرات في حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلين، موضحة أنَّ هناك 3 ظواهر جوية تؤثر على طقس عدد كبير من المدن والمحافظات بدء من شمال البلاد وحتى مصر الوسطي ومحافظات الجنوب وتتمثل في الآتي:

نشاط لرياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة

أظهرت خرائط الطقس، وجود نشاط كبير في سرعات رياح الخماسين القادمة من الصحراء الجنوبية الغربية للبلاد، والتي تغير حالة الطقس بدءا من مساء الثلاثاء المقبل، وهي رياح مثيرة للرمال والأتربة، قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، يترتب عليها بشكل كبير انخفاض معدلات الرؤية الأفقية جميع الطرق في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد، وأيضا على المناطق المفتوحة، وذلك حتى صباح الخميس المقبل.

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