رحلة تتويج من «الأتيكيت والتراث» إلى لقب ملك وملكة العرب «أطفال على عرش الجمال»

كتبت - نرمين عزت:



بعد رحلة من التدريبات والجولات فى الأماكن التاريخية مثل الأوبرا والمعز لدين الله الفاطمى التى تنمى داخل الصغار الهوية الوطنية والعربية، واختبارات ومقابلات للأطفال وأسرهم ومرورهم بسلسلة طويلة من التحديات، حصل مجموعة من الصغار على لقب «ملك أو ملكة جمال العرب للأطفال»، فى خطوة تشجع الأطفال على العمل المجتمعى وتمثيل أقرانهم من الصغار لمدة عام حتى يتم اختيار الملك والملكة القادمين، وفق حديث سمية الجمل، رئيسة المسابقة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن».

رحلة تتويج من «الأتيكيت والتراث» إلى لقب ملك وملكة العرب



خلف الكواليس التى ظهر فيها الأطفال فى غاية السعادة بعد التتويج، ورُسمت على وجوه أطفال ذوى الهمم بسمة حب أيضاً؛ لإضافة جزء خاص لهم فى المسابقة، تحكى «الجمل» أن هذا العام هو الخامس لمسابقة ملك وملكة جمال العرب للأطفال، حيث يقدم أهالى الصغار على المسابقة من خلال الرقم الخاص أو الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعى ويكون عددهم كبيراً.



وصل عدد المتقدمين هذا العام لـ434 طفلاً، وتشرح رئيسة المسابقة خطوات القبول: «بعد الإنترفيو مع الصغار والأهل استوفى الشروط فقط 48 طفلاً، بنسأل عنهم فى المدرسة، ومطابقة الشروط زى الشكل اللائق أساسى بس مش رقم واحد، التعامل مع زمايلهم، السلوك فى البيت والمدرسة والثبات الانفعالى، الالتزام بالمواعيد، مستوى الدراسة، إنترفيو خاص مع الوالد والوالدة، وده أهم عشان هما اللى هيتابعوا مع الطفل ويحضروا مؤتمرات ولقاءات، تقدر تعبر عن الأطفال لمدة سنة، الأنشطة الاجتماعية؛ ازاى بيختلط بغيره، لو زمايله عندهم مشكلة إزاى بيكون داعم ليهم».

تدريبات في أماكن تراثية



وتروى «الجمل» عن مسابقة ملك وملكة جمال العرب أنها منظمة على مرحلتين عمريتين من 5 لـ10 سنوات، ومن 10 لـ15 سنة، يتم اختيار ملك وملكة واثنين من الوصيفات واثنين من الوزراء، يتأهل الفائزون بعد المرور بمجموعة من التدريبات استمرت لمدة شهر كامل، موضحة: «التدريب الأول فى الأوبرا حضرته دكتورة هدى مصطفى لتعليمهم فن الإتيكيت، ودكتورة عبير عبدالله لتعليمهم كيفية التعامل مع الآخرين، التانى الجولة المفتوحة فى المُعز، وده اسمه (أنا التاريخ) كانت بتدربهم ندى العبادى من العراق وهى دكتورة فى التراث والتاريخ علشان يبقى عندهم هوية عربية، ودكتورة شِيم جابى خبيرة أزياء وتراث تعلم الملك والمملكة يلبسوا إيه على الاستيدج، واليوم التالت دكتورة زينب أحمد نجيب، دكتورة فى جامعة عين شمس لتعليم الثقة فى النفس»، والمسابقة يرعاها اتحاد شباب العرب المدرج بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وأيضاً من الرعاة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث كانت فلسطين ضيف الشرف، والدول المشاركة هى: «السودان، فلسطين، سوريا، مصر، العراق».

تفاصيل مشاركة ذوي الهمم في المسابقة



وبجانب المسابقة الأصلية هناك مشاركة خاصة لذوى الهمم، بحسب سمية الجمل التى قالت: «فاز من مشاركة ذوى الهمم روضة وليد شاعرة، وعبدالله محمد هما ملك وملكة جمال ذوى الهمم عمرهم 10 و14 سنة، وتقديمهم بيكون لوحدهم تبع التضامن، وكان عدد المتقدمين 68»، أما الفائزون من المسابقة الرئيسية فهم فريدة أحمد 6 سنين، أحمد أشرف الحوفى 5 سنين الفئة الأولى، وشكران حسين وأدهم الجمال 15 و13 لفئة من 10 لـ15 عاماً، والأطفال الـ48 جميعهم فازوا لكن دون الألقاب السابقة: «كلهم فازوا ومثلوا الوطن العربى أو الدول العربية المشاركة».