محافظ الأقصر يستقبل الفنان سامح حسين: الفن الهادف يسهم في نهضة الشعوب

محافظ الأقصر يستقبل الفنان سامح حسين: الفن الهادف يسهم في نهضة الشعوب

محافظ الأقصر يستقبل الفنان سامح حسين: الفن الهادف يسهم في نهضة الشعوب

كتب: أسامة أحمد

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية والمشرف على الجامعة الأهلية، والفنان سامح حسين، وذلك على هامش الملتقى السنوى الأول للبحث الإجرائي الذى تنظمة كلية التربية بجامعة الأقصر تحت عنوان «بحوث وممارسات».

ورحب محافظ الأقصر بضيوفة، مؤكدا أهمية التعليم والبحث العلمى، وكذا أهمية الفن كرسالة سامية لنهضة الشعوب وتشكيل الثقافات والوعي، والتأكيد على القيم الأصيلة والمتوارثة، وقال إن الفنان يجب أن يكون صاحب فكر ورؤية خاصة نحو التوجيه لإصلاح المجتمعات.

محافظ الأقصر والفنان سامح حسين

تكريم الرئيس السيسي للفنان سامح حسين

واشار محافظ الأقصر، في بيان، إلى أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفنان سامح حسين وبرنامجه الهادف الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، أنما يأتي في إطار رسالة مصر لتقدير كل الجهود الإعلامية رفيعة المستوي، ودعم البرامج ذات المحتوى المتميز قيمياً وثقافياً، ضد المحتوى غير الهادف.

محافظ الأقصر والفنان سامح حسين

ومن جانبه أشاد الفنان سامح حسين باستقبال محافظ الأقصر، مؤكدا على جهود المحافظ الملموسة فى نشاطه بالقرى والمدن للوصول لكل المواطنين، وفتح بابه لمواطني الأقصر، وهو ما لمسه من أحاديث الأهالي منذ وصوله الأقصر.

مناقشة التحديات التربوية والمشكلات التعليمية

يذكر أن الملتقى يستمر ليومى 29و 30 أبريل الجارى ، ويهدف إلى إلقاء الضوء على التحديات التربوية والمشكلات التعليمية والإدارية أو النفسية أو غيرها من المشكلات الميدانية ، وتطوير مهارات البحث العلمي لدى طلاب الدراسات العليا من خلال ورش عمل ومحاضرات تفاعلية، وتبادل المعرفة عن طريق توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات حول تقنيات البحث الإجرائي.

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