بسبب المنخفض الخماسيني.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم

كتبت: انتصار الغيطاني

أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود ارتفاع بين 3 لـ4 درجات في الحرارة اليوم، وذلك على محافظات الوجه البحري، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، ومحافظات الصعيد وسيناء، تزامنا مع المنخفض الخماسينى القادم من الصحراء الغربية للبلاد.

وعن قيم ودرجات الحرارة في طقس اليوم الاربعاء على المدن والمحافظات، فجاءت كما يلي:



- القاهرة، العظمى 33 الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 34، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 34، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 34، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 33 الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 33، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 30، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 31 الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 31، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 33، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 33، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 27، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 27، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 33، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 33، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 28، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 28، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 33، الصغرى13.



- نخل، العظمى 33، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 30، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 33، الصغرى16.



- طابا، العظمى 33، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 37، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 27، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 24، الصغرى 12.



- مطروح، العظمى 24، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 23، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 33، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 34، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 34، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 34، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 33، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 33، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى33، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 33، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 33، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 34، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 34، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 36، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 37، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 36، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 37، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 38 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 38، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 37، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 38، الصغرى 19.