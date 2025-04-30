وليد جنبلاط يعلن دعمه للدولة السورية ضد إسرائيل

أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دعمه للدولة السورية ورفضه التدخل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لاستغلال الدروز لإحداث فتنة في سوريا.

دعوات للتهدئة في سوريا

أضاف الدرزي بحسب وكالة الأنباء الللبنانية الرسمية: «ندعو إلى التهدئة والحوار وعلى السلطة السورية إجراء تحقيق شفاف بشأن أحداث جرمانا، ونرفض أي إهانة للرسول الكريم وندينها، وأدعو إلى تشكيل لجنة للاتصال بجميع الأطراف للعمل على حل الأزمة في سوريا»، وواصل: «نحتاج سوريا موحدة وإسرائيل تريد تهجير الدروز واستغلالهم».

الوضع في سوريا

فيما أعلنت قوات الأمن العام السيطرة على كل أحياء أشرفية صحنايا بينما دعا المفتي العام السوري، الشيخ أسامة الرفاعي للوحدة ونبذ الفتنة، متابعا: «لو اشتعلت الفتنة في بلدنا.. فكلنا خاسر، كل دم سوري محرم، وعلى السوريين تجنب الفتن لأنها تحصد الجميع، ويجب عدم الاستماع لدعوات الثأر والانتقام، وإطفاء الفتنة فيه حقن لدماء جميع السوريين، وعلى السوريين عدم التفكير بالثأر والانتقام وترك العدالة كي تأخذ مجراها».

هجوم إسرائيلي ضد سوريا

يأتي هذا فيما شن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على منطقة أشرفية صحنايا بريف مدينة دمشق، فيما وصول وفد من مشايخ ووجهاء السويداء إلى منطقة أشرفية صحنايا، وضم الوفد محافظ السويداء وشيوخ عقل الموحدين حمود الحناوي ويوسف جربوع لمحاولة لتهدئة الوضع.