غلق طرق ومواني ملاحية في عدد من المحافظات بسبب العاصفة الترابية

غلق طرق ومواني ملاحية في عدد من المحافظات بسبب العاصفة الترابية

غلق طرق ومواني ملاحية في عدد من المحافظات بسبب العاصفة الترابية

كتب: آية حسنين

تعرّضت عدد من المحافظات منذ صباح اليوم لعاصفة ترابية شديدة، ولا يزال تأثيرها مستمرًا حتى الآن، مما دفع بعض المحافظات إلى اتخاذ قرارات بإغلاق 5 مواقع حيوية، حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب أي طوارئ ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

العاصفة الترابية في أسوان

غلق الطريق الواصل بين ديروط والفرافرة

أصدر اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قرارًا بغلق الطريق الواصل بين ديروط والفرافرة مؤقتًا، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

غلق الطريق الواصل بين بلاط ومنفلوط

وجّه المحافظ أيضًا بغلق الطريق بين بلاط ومنفلوط لنفس الأسباب، مع استمرار تعليق الحركة المرورية عليه لحين تحسّن الأحوال الجوية.

محافظ الأقصر يوجه بوقف حركة معديات

إيقاف النشاط الملاحي في نهر النيل وبحيرة ناصر بأسوان

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وقف النشاط الملاحي في مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، مع التنبيه على جميع الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية بضرورة الالتزام الكامل بوقف الحركة، حتى زوال التقلبات الجوية.

غلق ميناء العريش البحري بشمال سيناء

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري غلق الميناء أمام حركة السفن، نتيجة اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، وذلك لضمان سلامة السفن والعاملين بالميناء.

محافظ الأقصر يوجه بوقف حركة معديات محافظ الأقصر يوجه بوقف حركة معديات

إيقاف حركة المعديات الخاصة بالأهالي في الأقصر

وجّه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإيقاف حركة المعديات الخاصة بالأهالي، حفاظًا على سلامتهم، من العاصفة الترابية، مع توفير سيارات سرفيس لنقل المواطنين إلى البر الغربي عبر طريق محور اللواء سمير فرج.

كما تم توفير خطوط ساخنة في محافظة أسيوط للتعامل السريع مع أي حالات طوارئ.

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