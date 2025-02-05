فيلم سيكو سيكو يتصدر إيرادات شباك التذاكر.. واستنساخ يحقق 2 مليون جنيه في 3 أسابيع

كتبت - هبة أمين:

تخطى فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، حاجز الـ153 مليون جنيه مع بداية الأسبوع الخامس من عرضه بالسينما، وتصدره قائمة أفلام موسم عيد الفطر الماضين التي ضمت أفلام الصفا الثانوية بنات بطولة علي ربيع، ونجوم الساحل بطولة أحمد داش، وفار بـ7 أرواح، وانضم إليها فيلم استنساخ بطولة سامح حسين، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم سيكو سيكو

تدور قصة فيلم سيكو سيكو في إطار كوميدي، وهو من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وشارك في البطولة تارا عماد، باسم سمرة، خالد الصاوي، محمود عزب، علي صبحي، أحمد عبدالحميد، ديانا هشام، وليد المغازي، أحمد عصام السيد.

وحقق فيلم سيكو سيكو في شباك تذاكر السينما أمس الخميس نحو 3 ملايين جنيه؛ ليحافظ على صدارة قائمة الإيرادات اليومية، وحقق فيلم استنساخ أمس 52 ألف جنيه، وفيلم فار بـ7 أرواح بنحو 7 آلاف جنيه.

إيرادات فيلم استنساخ

فيما حقق فيلم استنساخ بطولة سامح حسين خلال 3 أسابيع عرض بالسينما ما يقرب من 2 مليون و670 ألف جنيه، وشارك في البطولة هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، أحمد صيام، تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.